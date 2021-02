DOMINIQUE SUREAU

Une biographie de Gustave Lefrançais, président du Conseil de la Commune de Paris (1871).

Gustave Lefrançais, pour beaucoup, comme moi-même, était un de ces inconnus de l’histoire sociale de notre pays.

Parcourant ses mémoires, quelle ne fut ma surprise de constater que, comme moi, il était angevin de naissance et de prime enfance ; comme moi, qu’il avait été enseignant…et surtout le premier Président de la Commission exécutive de la Commune de Paris en 1871…

Cerise sur le monument de ma méconnaissance, c’est à lui, Lefrançais, qu’était dédiée cette chanson révolutionnaire, ciment des luttes sociales, l’Internationale.

Parcourant sa vie et son œuvre, je me pris d’attachement pour ce militant tout de probité qui côtoya Joseph Déjacques, Michel Bakounine, Eugène Varlin, ou encore Élisée Reclus.

« Les vaincus n’ont pas d’histoire » écrivait Benoît Malon. Pour les 150 ans de la Commune de Paris, il est temps d’en octroyer une à Gustave Lefrançais.



