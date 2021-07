Gilets jaunes à l’exposition Justice et respect de Brice Le Gall

Samedi 3 juillet, une manifestation des Gilets jaunes s’est terminée à l’espace Louise Michel pour l’expo Justice et respect de Brice Le Gall. Plusieurs dizaines de GJ ont visité l’expo rue des Cascades, bloquée par des forces de police quelque peu disproportionnées (plusieurs cars et voitures) ! Le photographe Serge D’Ignazio a saisi ce moment de partage entre photographe et GJ.

Le reportage de Serge D’Ignazio est visible ici et retrouvez son travail ici

Un grand merci à Serge pour ce partage.

Derniers jours pour l’exposition Justice et respect de Brice le Gall à partir de jeudi jusqu’au dimanche 11 juillet de 14h à 18h.

Le numéro spécial d’Actualité(s) de la Commune consacré à Brice Le Gall est disponible en ligne ou sur place.