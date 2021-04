Die Tage der kommune le 150e anniversaire en Allemagne aussi

À l’occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris, le 18 mars 2021, l’auteur-compositeur de Brême Michael Zachcial (Die Grenzgänger) et le centre éducatif IG-Metall Sprockhövel lancent les “72 jours de la Commune de Paris”.

À raison d’une vidéo par jour, soit 72 vidéos à terme, présentée sur le site Tage der Kommune et sur la page Youtube du projet, ce sont des chansons ou des poèmes des Communards, ou avec une référence directe à la Commune, qui sont mis en ligne.

Les chansons sont complétées par un podcast avec de courtes biographies de communards, des réactions de contemporains, des photos, des dessins, des peintures etc. Avec les contributions de comédiens, historiens, musiciens, artistes (Antje Schrupp, Klaus Gietinger, Florian Grams, Jutta Ditfurth, Michael Fischer, Julia Raab, Christopher Wimmer, The Butterflies, Neue Bühne Beverstedt, le centre historique d’IG Metall Sprockhövel, et bien d’autres encore…)

Un CD réunissant des chansons de Eugène Pottier, Louise Michel, Jean-Baptiste Clément et d’autres traduites en allemand sera disponible en mai.

Sur le site on trouve des biographies de communards, une chronologie de la Commune, de ses décrets, des textes, les textes des chansons, des liens vers d’autres sources. Un projet à suivre au quotidien.