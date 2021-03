Communardes Communards un album 4 titres par Dubamix

Alors que le mouvement ouvrier s’apprête à célébrer les 150 ans de la Commune, Dubamix sort Communardes Communards, un mini album de 4 titres mêlant reprises et créations originales.

Inspiré, comme de nombreux artistes avant lui, par ce moment historique qui représente encore aujourd’hui l’espoir d’une société émancipatrice, l’activiste du « dub rouge et noir » entend raviver les drapeaux de la Commune à coup de rythmiques électroniques et de riffs de sax affutés.

Un an après son dernier opus, Dubamix retrouve les artistes de l’album Camarades qui vont naviguer entre 1871 et 2021 pour clamer que « La commune est vivante dans nos quartiers, nos cœurs, nos ZADs et nos aigreurs » sur un dub à la fois puissant et nostalgique faisant la part belle aux luttes révolutionnaires et offensives qui entendent bien créer « ici et maintenant », les bases d’une société égalitaire.

Afin de permettre à toutes et tous d’écouter l’album gratuitement, sans pub et sans enrichir les plateformes de streaming, l’album est en téléchargement gratuit (mais on on peut aussi l’acheter pour soutenir) et en écoute libre. Vous pouvez également visionner les vidéos avec paroles sur youtube ou l’écouter sur les plateformes de streaming.

Pour découvrir les titres de l’album Communardes Communards et pour les autres albums de Dubamix c’est sur leur site : Dubamix