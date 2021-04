Champ d’honneur (1987)

Champ d’honneur Jean-Pierre Denis Durée : 87 minutes

Année de sortie : 1987

Synopsis :

Hiver 1869. Afin de sauvegarder la ferme familiale, Pierre Naboulet vend contre quelques pièces d’or son numéro de conscrit pour qu’Arnaud Florent, le fils d’un notable qui en a tiré un mauvais échappe au service militaire. C’est la mort dans l’âme qu’il quitte Sauvignac, son village, sa famille et surtout Henriette, sa fiancée. A Reims, il apprend le métier de soldat, quand, au cours de l’été 1870, la guerre éclate. Pierre se retrouve sur le front en Alsace où il échappe au massacre qui anéantit l’armée française. Errant dans la campagne alsacienne à la recherche des troupes françaises, il rencontre un enfant perdu dont il devient l’ami bien qu’ils ne parlent pas la même langue. Pendant ce temps à Sauvignac on reste sans nouvelles. Et, chaque semaine, la liste des morts s’allonge (…) (Source Unifrance)

Fiche technique : Réalisateur : Jean-Pierre Denis

Scénaristes : Jean-Pierre Denis, Hubert Aupetit, Françoise Dudognon, Christian Faure

Musique : Michel Portal

Ingénieur du son : Alain Curvelier

Décorateur : Marc Petitjean

Directeur de la photo : François Catonné

Montage : Geneviève Winding

Production : Baccara Productions, Selena Audiovisuel, Palmyre Productions

Distribution : Acteurs Auteurs Associés (AAA)

Pays : France

Distribution :

Cris Campion : Pierre Naboulet

Eric Wapler : Arnaud Florent

Pascale Rocard : Henriette

Frédéric Mayer : l’enfant

et Vincent Martin, Jean-Philippe Meyer, André Wilms, Marcelle Dessalles…

A visionner ici :