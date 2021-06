Carte blanche à Faisons vivre la Commune ! au cinéma La Clef

Le 16 juin de 15 h à 21 h, une carte blanche cinéma à la Clef

A l’occasion des 150 ans de la Commune, l’association Faisons Vivre la Commune ! s’est rapprochée du collectif d’occupation du cinéma La Clef pour proposer une programmation spécifique, mêlant histoire, fiction, documents d’archives et luttes actuelles.

Durant cette journée du 16 juin, deux longs métrages et deux courts métrages seront projetés dans le cadre de deux séances, suivies chacune d’un temps d’échanges entre les réalisateurs-trices, un comédien, un historien du cinéma et la salle.

Première séance à 15 h

La Bataille de la Plaine de Sandra Ach, Nicolas Burlaud et Thomas Hakenholz, 76 min, 2020

La Boîte noire de Joris Clerté, 17 min, 2020.

Seconde séance à 18 h 30

La Commune de Paris sur les écrans rouges (et noirs). Une programmation de Tangui Perron, à partir de cinq courts-métrages en noir et blanc, réalisés entre 1914 et 1971.

Rives d’exil de Céline Léger

Tous les détails de la programmation ici

La Clef 34 rue Daubanton 75005 Paris

Et pour préparer vos séances et si vous ne l’avez pas encore lu, retrouver Actualité(s) de la Commune n° 8 spécial cinéma Petits et grands écrans de la Commune.

Une programmation cinéma de la Saison communarde avec La Clef Revival et le concours de l’association Périphérie.