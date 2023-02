Balade urbaine sur les traces de la Commune et voir l’expo Insurgé.es !

Pour les retardataires qui n’ont pas encore vu la superbe exposition Insurgé.es au Musée Paul Éluard de Saint-Denis voilà une balade urbaine proposée le samedi 4 mars par le musée et animée par Anouk Colombani, et le dimanche 5 mars une visite guidée sur le thème des femmes et de la Commune. Attention l’expsoition se termine le 6 mars.

Le square Pierre-de-Geyter, le passage Jules-Vallès, ou encore le boulevard de la Commune-de-Paris témoignent de l’attachement de la ville de Saint-Denis à un passé teinté de révolution sociale.

A travers cette balade, Anouk Colombani, guide-conférencière et philosophe, s’intéresse particulièrement à la mémoire de ces lieux populaires, et de l’histoire des personnes qui se cachent derrière.

La promenade guidée se termine dans l’exposition Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871.

Et le dimanche le musée propose une visite guidée de l’exposition sur le thème Où sont les femmes ? La Commune de Paris 1870-1871. De la cantinière à l’ouvrière, de l’infirmière à la défense des barricades, cette visite met en lumière le destin de plusieurs grandes figures féminines qui se tinrent au côté des hommes jusqu’à la Semaine sanglante.

Et ce même dimanche à 17 h ne loupez pas le spectacle musical des Pétroleuses. C’est le nom celui choisi par cette jeune compagnie formée de 4 chanteuses et musiciennes, qui racontent à travers leurs créations l’histoire de ces femmes, mais aussi des autres personnes peu connues qui ont participé à la Commune.

Pour ces événements inscription sur le site ExploreParis

Samedi 4 mars 15 h balade urbaine

Dimanche 5 mars 14h30 visite guidée