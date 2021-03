Appel pour le 150e anniversaire de la Commune – Un élan populaire pour « monter au mur »

L’appel des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871

Malgré la pandémie, le cent-cinquantième anniversaire de la Commune ne manquera pas d’initiatives qui montreront une fois de plus que, loin d’être morte, la Commune reste une source merveilleuse d’inspiration et de confiance pour toutes celles et tous ceux qui se réclament encore des valeurs de la « République démocratique et sociale ».

Voilà plus de 140 ans que les héritiers affirmés de la Commune ont pris l’habitude de saluer, devant le Mur des fédérés, la mémoire des combattant-e-s de la Commune. Mais voilà quelques décennies que ces manifestations n’ont plus l’ampleur qu’elles ont prise dans le passé. Sans doute cela tient-il, pour une bonne part, à ce qu’elles ont été pour l’essentiel des mobilisations dispersées.

Notre association, qui appelle chaque année à « monter au Mur », se permet donc de vous faire une proposition pour ce cent-cinquantième anniversaire. Ne serait-il pas opportun, cette année, d’essayer de retrouver le grand élan enregistré parfois dans le passé ? Pourquoi ne pas proposer, ensemble, une manifestation festive et populaire, le samedi 29 mai prochain, permettant à la population, et d’abord bien sûr à celle de l’Ile-de-France, de défiler massivement devant le Mur des fédérés ?

La condition de la réussite est dans l’ampleur de l’engagement pris par les un-e-s et par les autres. Nous nous tournons donc vers vous pour vous demander si cette proposition vous semble pertinente et si vous êtes prêts à vous associer à une préparation qui serait alors nécessairement collective.

Si cette possibilité ne se concrétisait pas, nous considérerions qu’une belle opportunité aura été manquée et nous nous replierions sur une montée au Mur plus traditionnelle. Mais nous sommes convaincus que nous sommes suffisamment à vouloir une commémoration à la hauteur de ce que fut la Commune.

Nous attendons vos réactions et vous informerons au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Recevez, en attendant, l’assurance de nos salutations communardes.

L’association des Amies et amis de la Commune de Paris 1871

Faisons vivre la Commune ! se joint bien évidement à cet appel pour faire de ce 150e anniversaire une mobilisation forte, placée sous l’égide de la Commune, de toutes les luttes émancipatrices.