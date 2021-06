Algérie : soulèvements d’hier et d’aujourd’hui.

Rencontre, le dimanche 6 juin 2021 à 15 heures.

Des insurgé.e.s de décembre 1960, dans les grandes villes algériennes sous domination coloniale, au Hirak qui va mobiliser des millions d’Algérien.n.e.s chaque vendredi, de février 2019 à mars 2020, contre le « Système ».

Permanences et ruptures dans les revendications démocratiques et les formes de résistance à l’oppression, qu’elle soit coloniale ou le fait d’une caste politico-militaire qui a confisqué le pouvoir et les richesses.

Avec Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales, auteur de Un seul héros, le Peuple (Editions Premiers matins de novembre) et Omar Benderra, économiste et membre de l’association Algeria-Watch, co-auteur de Hirak en Algérie – L’invention d’un soulèvement (éditions La Fabrique)

Présentation et modération par Catherine Simon, journaliste et écrivaine, auteure de Algérie : les années pieds rouges (Editions de la Découverte).

Grande salle de l’U.S. Solidaires – 31, rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris Métro Colonel Fabien – Bus 46. Arrêt Grange aux Belles/Juliette Dodu.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles et le respect des gestes barrières.

Une rencontre