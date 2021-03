Actualité(s) de la Commune n° 8 est paru

Parution du numéro 8 de notre lettre d’information, au sommaire de cette livraison printanière :

Petits et grands écran de la Commune

Nous vous proposons un numéro de printemps consacré à la Commune et sa mémoire au cinéma, mais aussi sur le documentaire et les luttes actuelles comme La Bataille, un récit co-construit entre les riverains en lutte et l’équipe de réalisation.

Un entretien avec Raphaêl Meyssan pour Les Damnés de la Commune porté à l’écran.

Un entretien avec Céline Léger pour Rives d'exil, Joris Clerté et Laure Godineau pour La Boîte noire, des courts-métrages qui mettent en scène la mémoire de la Commune.

Un texte de Jean-Louis Comolli sur la difficulté à filmer un événement comme la Commune.

Tangui Péron nous parle de ses découvertes : deux documentaires militants des années 30.

Une présentation du documentaire portrait sur Gérald Bloncourt, le franc-tireur de l'image.

Pour en savoir plus sur le film La Commune (Paris,1871) de Peter Watkins avec l'association Rebond pour la Commune.

Un entretien avec un des membres du collectif d'occupation du cinéma La Clef, une ZAD culturelle en plein Paris.

La bataille de la Plaine, un documentaire sur la bataille menée à Marseille par les riverains contre un projet d'aménagement. Entretien avec les réalisateurs et la réalisatrice.

Cinéma, commerce et confinement, une tribune de Jean-Louis Comolli

Entretien avec Pauline Labib-Lamour pour le projet théâtral Fausse Commune de la Compagnie Espère un peu.

Dans la rubrique Lectures

Une chronique de Jérôme Quaretti sur l’ouvrage de Quentin Deluermoz Commune(s) 1870-1871 ; Une traversée des mondes du XIXe siècle.

sur l’ouvrage de Commune(s) 1870-1871 ; Une traversée des mondes du XIXe siècle. La chronique de Michèle Audin sur Léo Frankel, communard sans frontières de Julien Chuzeville .

sur Léo Frankel, communard sans frontières de . Philippe Campos analyse le texte de Stathis Kouvélakis Événement et stratégie révolutionnaire qui précède la nouvelle édition des textes de Marx et Engels sur la Commune.