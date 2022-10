Actualité(s) de la Commune n°9 vient de paraître

Sur les traces de la Commune

Un numéro consacré aux traces de la Commune dans l’espace public qui donne la parole à toutes celles et ceux – militant·e·s et activistes, historienne, photographe, plasticienne, dessinateur de presse ou encore philosophe – qui collectent et documentent ces traces, ces emprunts et ces empreintes. Plus de 50 pages largement illustrées pour ce numéro exceptionnel.

Au sommaire

• Entretien avec Serge D’ignazio – ouvrier-photographe

À travers sa photographie et ses engagements, Serge D’ignazio nous fait partager le quotidien des mobilisations sociales avec des portraits sensibles, des moments de vie, dans la révolte, la lutte, ou tout simplement dans le partage…

• Entretien avec Mathilde Larrère

‘‘Le graffiti a constitué, dès le début, un répertoire d’actions pour commémorer la Commune et dénoncer sa répression ’’

Mathilde Larrère, historienne, spécialiste de la révolution française et des révolutions du xixe siècle, travaille depuis 2016 sur les graffitis politiques qui accompagnent les mouvements sociaux, et plus particulièrement sur les citations qu’ils font aux passés révolutionnaires.…

• Entretien avec Loïc Faujour - dessinateur de presse

Collaborateur de nombreux journaux et magazines, Loïc Faujour, qui a réalisé le premier visuel de Faisons vivre la Commune !, jette un regard piquant et incisif sur l’actualité et sur l’histoire…

• Marcher sur eux – Michèle Audin

J’ai toujours marché dans Paris avec une conscience historique forte de ce qui s’était passé à tel ou tel endroit…

• Carte blanche à Raspouteam – street art et histoire

Le collectif connu pour ses collages, mais aussi son travail sur le web, inscrit son travail dans la liaison entre histoire sociale, mémoire et luttes actuelles.

• La Commune « marouflée » dans Paris : d’Ernest Pignon-Ernest à Raspouteam (1971, 2011) – Audrey Olivetti

Pour son premier numéro en mars 2013 la revue Théâtre(s) politique(s), consacrait un important dossier aux représentations de la Commune.

• Vive la Commune, enfants ! – Élodie Barthélémy

De la découverte de la Commune à la fresque rue Maxime Lisbonne consacrée à la chanson d’Eugène Châtelain, Élodie Barthélemy nous raconte une aventure de partage et d’échanges avec les habitant·e·s et comment son travail de plasticienne s’ancre dans la rue.

