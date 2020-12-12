Actualité(s) de la Commune n°7 hiver 2020
Parution du numéro 7 de notre lettre d’information, au sommaire de cette livraison hivernale :
- LA COMMUNE DE PARIS EST VIVANTE
PRÉSENTATION DU N°148 DES CAHIERS D’HISTOIRE. REVUE D’HISTOIRE CRITIQUE par FRANK NOULIN ET JEAN-FRANÇOIS WAGNIART
- LE CENT CINQUANTENAIRE
UNE BOUFFÉE D’AIR (15 BALLONS POUR LA COMMUNE) Un projet artistique d’ÉLODIE BARTÉLEMY.
1871-2021, UNE COMMUNE DE PARIS TOUJOURS VIVANTE
COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE GROUPE COMMUNE DE PARIS DE LA FA ET LA CNT-RP
LES FEMMES ACTRICES DE L’HISTOIRE À L’ÉPOQUE DE LA COMMUNE
UN PROJET PÉDAGOGIQUE PRÉSENTÉ PAR REFH
LA SAISON COMMUNARDE
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION INITIÉE PAR FAISONS VIVRE LA COMMUNE ! POUR LE CENT CINQUANTENAIRE
- ENTRETIEN AVEC…
COMPAGNIE LA GRENADE : pour leur spectacle LE BAL DES DISPARU·E·S
- COMMUNALISTES – PORTRAITS
ÉMILE-VICTOR DUVAL croqué par Éloi Valat
- LA COMMUNE EN CHANTANT
Notre chronique sur les chansons de la Commune : L’INSURGÉ d’EUGÈNE POTTIER
- LECTURES
LE ROND-POINT DE SAINT-AVOLD. NOUS, GILETS JAUNES, NOS 600 PREMIERS JOUR Collectif
- PARUTIONS
LA RÉVOLTE DES GILETS JAUNES, HISTOIRE D’UNE LUTTE DE CLASSES du COLLECTIF AOUH AOUH AOUH ; REMIX THE COMMONS UNE PLATEFORME CONSACRÉE AUX COMMUNS.
Actualité(s) de la Commune N°7 hiver 2020
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