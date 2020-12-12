Actualité(s) de la Commune n°7 hiver 2020

Publié · Mis à jour

Parution du numéro 7 de notre lettre d’information, au sommaire de cette livraison hivernale :

  • LA COMMUNE DE PARIS EST VIVANTE
    PRÉSENTATION DU N°148 DES CAHIERS D’HISTOIRE. REVUE D’HISTOIRE CRITIQUE par FRANK NOULIN ET JEAN-FRANÇOIS WAGNIART
  • LE CENT CINQUANTENAIRE
    UNE BOUFFÉE D’AIR (15 BALLONS POUR LA COMMUNE)  Un projet artistique d’ÉLODIE BARTÉLEMY.
    1871-2021, UNE COMMUNE DE PARIS TOUJOURS VIVANTE
    COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE GROUPE COMMUNE DE PARIS DE LA FA ET LA CNT-RP
    LES FEMMES ACTRICES DE L’HISTOIRE À L’ÉPOQUE DE LA COMMUNE
    UN PROJET PÉDAGOGIQUE PRÉSENTÉ PAR REFH
    LA SAISON COMMUNARDE
    PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION INITIÉE PAR FAISONS VIVRE LA COMMUNE  ! POUR LE CENT CINQUANTENAIRE
  • ENTRETIEN AVEC…
    COMPAGNIE LA GRENADE  : pour leur spectacle LE BAL DES DISPARU·E·S
  • COMMUNALISTES – PORTRAITS
    ÉMILE-VICTOR DUVAL croqué par Éloi Valat 
  • LA COMMUNE EN CHANTANT
    Notre chronique sur les chansons de la Commune  : L’INSURGÉ d’EUGÈNE POTTIER
  • LECTURES
    LE ROND-POINT DE SAINT-AVOLDNOUS, GILETS JAUNES, NOS 600 PREMIERS JOUR Collectif
  • PARUTIONS
    LA RÉVOLTE DES GILETS JAUNES, HISTOIRE D’UNE LUTTE DE CLASSES du COLLECTIF AOUH AOUH AOUH  ; REMIX THE COMMONS UNE PLATEFORME CONSACRÉE AUX COMMUNS.

Actualité(s) de la Commune N°7 hiver 2020

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