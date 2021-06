1871-2021 : La Commune s’agite !

À l’occasion de l’anniversaire des 150 ans de la Commune, la Boîte à Histoire vous propose des ateliers pour découvrir cet épisode historique de façon pédagogique, ludique et participative.

Lieu : Hôtel de Ville de Paris – Salle des Fêtes & Salon Georges Bertrand (3 rue de Lobeau 75004 Paris) – Inscription gratuite pour tous les événements.

Au programme :

Quel·le Communard·e êtes-vous ?

Débat mouvant 14h15-16h

La Commune est un événement historique qui a expérimenté plusieurs modes d’expressions démocratiques. Essayons de faire pareil dans cet atelier !

En introduction, Olivier Chaïbi (historien) revient sur les nouvelles formes politiques expérimentées pendant la Commune. Quatre déclarations de communard.e.s introduiront quatre temps de débat pour le public, qui se déplace dans l’espace pour signifier sa réponse. Ensuite, place au débat ! Après une heure de questions-discussions, les historien·ne·s restitueront historiquement les débats menés par le public, pendant trente minutes.

Inscription gratuite : https://www.eventbrite.fr/e/158752345539

Fausse Commune

Pièce de théâtre – 16h30-18h

La Compagnie Espère Un Peu propose une pièce de théâtre immersive qui permet aux spectateurs·trices d’aborder de manière sensible, par le prisme de l’art, l’épisode historique de la Commune et la manière dont il peut résonner aujourd’hui.

Fausse Commune est un spectacle choral, déambulatoire et ludique inspiré de l’insurrection parisienne de 1871. Mêlant l’histoire à la fiction avec irrévérence, humour et beaucoup de liberté, il nous invite à réfléchir à ce que nous savons et tenons pour vrai. Les paroles pullulent, les débats s’échauffent, les témoignages se contredisent, les commentaires fusent, la légende côtoie le réel… et le théâtre joue avec le feu.

Voir entretien dans Actualité(s) de la Commune n°8

Écriture & mise en scène : Sophie Bricaire et Pauline Labib

Avec : Jean-Baptiste Degermann, Vincent Debost, Marie Grimaldi, Pierre Ostoya Magnin, Raouf Raïs, Aurore Serra, Maximilien Seweryn (en alternance), Jordane Soudre (en alternance), Ludovic Thievon, Pauline Vaubaillon.

Chorégraphie : Sandrine Chapuis

Conseil théâtre d’objet : Gabriela Aranguiz

Inscription gratuit : https://www.eventbrite.fr/e/158927098229

Histoire générale de La Commune de Paris 1871

Exposition – 14h-18h

L’association Les Ami·e·s de La Commune de Paris présente une exposition pour mieux connaître l’histoire de la Commune de Paris, ses origines, son œuvre et ses décisions anticipatrices, ses enjeux politiques et sociaux. L’exposition s’adresse à un public très large, aux élèves des établissements scolaires, aux éducateurs, aux curieux de l’Histoire de notre pays et des idéaux démocratiques ou des prolongements de la Commune dans le monde.