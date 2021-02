La Commune en lisant

Nous assistons, avec l’anniversaire des 150 ans de la Commune de Paris et des communes de province, a une accélération de la production de livres sur cet événement émancipateur.

Cette heureuse envolée de nouveaux titres, qui seront disponibles en librairie entre janvier et mai 2021, nous réserve, dans son foisonnement et sa variété, de bons moments de lectures passionnantes, des découvertes ou des confirmations, mais aussi nombre de discussions passionnées.

En voici une première recension, en fonction des éléments en notre possession, en janvier 2021. Des chroniques et des entretiens autour de plusieurs de ces ouvrages seront publiés ultérieurement dans les colonnes de Actualité(s) de la Commune.

À paraître en janvier

L’événement, c’est l’arrivée en librairie d’une « Bible » de 1 400 pages, sous le titre La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux. Un collectif de 36 auteur·e·s, sous la coordination de Michel Cordillot.

Comme les éditions de l’Atelier l’indiquent dans un avertissement, « cet ouvrage s’inscrit dans la collection du Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social. » Il est dommage que cette inscription ne soit pas mentionnée dès la couverture.

(À lire, l’entretien avec Julien Lucchini, dans Actualité(s) de la Commune n° 6)

La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux.

Coordination Michel Cordillot

Éditions de l’Atelier

Janvier 2021

1 440 pages

600 illustrations

34,50 €

Témoigner pour Paris. Récits du Siège et de la Commune (1870-1871), anthologie.

Une anthologie de témoignages sur le Siège et la Commune a été réalisée par Eléonore Reverzy, professeur de littérature française du XIXe siècle à l’Université Paris-Sorbonne nouvelle, spécialiste des formes narratives.

Témoigner pour Paris. Récits du Siège et de la Commune (1870-1871), anthologie.

Eléonore Reverzy

Éditions Kimé

Janvier 2021

588 pages

30 €

Commune de Paris 1871-2021. Toujours debout !

Les actes du colloque organisé par le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste et les syndicats CNT de la région parisienne. Plusieurs fois reporté, cet événement devrait pouvoir se dérouler au mois de juin 2021.

Commune de Paris 1871-2021. Toujours debout !

Éditions du Monde libertaire et éditions CNT-RP

Janvier 2021

270 pages

18 €





Autour de Vallès Retours d’exils

Sous la direction de Céline Léger et Jean-Marie Roulin, le n° 50 de la revue Autour de Vallès est consacrée aux Retours d’exils. Pour acquérir et lire ce numéro, il faut adhérer à l’association.

Autour de Vallès

n° 50 Retours d’exils

Sous la direction de Céline Léger

et de Jean-Maris Roulin

www.autourdevalles.fr





À paraître en février

Commun-commune. Penser la Commune de Paris (1871)

Le philosophe Jean-François Dupeyron nous propose une réflexion pour contribuer à l’exploration de la philosophie politique et des pratiques politiques qui circulèrent dans le Paris libre du printemps 1871 et qui, aujourd’hui encore, portent des enseignements pour les révolutions contemporaines du Commun.

Commun-commune. Penser la Commune de Paris (1871)

Jean-François Dupeyron

Éditions Kimé

février 2021

420 pages

29 €

Karl Marx et Friedrich Engels, Sur la Commune de Paris, textes et controverses.

Stathis Kouvélakis revient sur les écrits de Marx et Engels et leurs différentes analyses des 72 jours de la Commune.

Tous les textes de ces deux auteurs réunis pour la première fois dans une traduction révisée. Le tout précédé d’un texte inédit de Stathis Kouvélakis : Evènement et stratégie révolutionnaire.

Sur la Commune de Paris, textes et controverses

Karl Marx et Friedrich Engels

Événement et stratégie révolutionnaire

Stathis Kouvélakis

Éditions sociales

Collection : Les essentielles

Février 2021

432 pages

20 €

Découvrir la Commune

Découvrir la Commune

Jean-Baptiste Thomas

Éditions sociales

Collection : Les propédeutiques

Février 2021

200 pages

10€



Léo Frankel, communard sans frontières

Jean Chuzeville sort la première biographie en français de Léo Frankel (1844-1896), seul élu étranger de la Commune.

Léo Frankel, communard sans frontières

Jean Chuzeville

Éditions Libertalia

Février 2021

280 pages

15€

À travers la mort. Mémoires inédits (1886-1890)

Passage en poche des mémoires, inédits de Louise Michel, édités et annotés par Claude Rétat.

À travers la mort. Mémoires inédits (1886-1890)

Louise Michel

Éditions la Découverte

Février 2021

324 pages

13 €

À paraître en mars

La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps.

Ludivine Bantigny choisit la forme épistolaire pour faire revivre un certain nombre d’épisodes du printemps de 1871. Dans une soixantaine de lettres très directes, elle s’adresse aux combattant·es de la Commune et dresse de nombreux parallèles avec les luttes d’aujourd’hui.

La Commune au présent.

Une correspondance par-delà le temps.

Ludivine Bantigny

Éditions La Découverte

mars 2021

400 pages

22 €

Les écrivains contre la Commune suivi de Des artistes pour la Commune

Publié en 1970 aux Éditions Maspero, cet ouvrage de Paul Lidsky s’est imposé comme un classique dans l’historiographie de la Commune. Il décrit la condamnation quasi unanime de ce soulèvement populaire par les écrivains et hommes de lettres français contemporains de l’événement et s’efforce d’en comprendre les raisons.

Les écrivains contre la Commune

suivi de Des artistes pour la Commune

Paul Lidsky

Éditions la Découverte

mars 2021

240 pages

12 €

La Semaine sanglante. Mai 1871, légendes et comptes

Michèle Audin, après une enquête minutieuse de terrain et d’inlassables recherches dans des fonds d’archives jamais ou mal exploités, rouvre le dossier du nombre des morts de la Commune.

De la même auteure, une fiction sur la Commune et l’exil. Josée Meunier, 19, rue des Juifs.

La Semaine sanglante. Mai 1871, légendes et comptes

Michèle Audin

Éditions Libertalia

mars 2021

264 pages

10 €

Josée Meunier, 19, rue des Juifs

Michèle Audin

Éditions l’Arbalète / Gallimard

mars 2021

200 pages

17 €

La Commune de 1871, expliquée en images

Laure Godineau nous invite à comprendre la Commune et ses résonances actuelles, dans cet album illustré.

La Commune de 1871, expliquée en images

Laure Godineau

Éditions du Seuil

mars 2021

160 pages

29 €

L’Anarchie

Suivi de L’Anarchiste et Pourquoi sommes-nous anarchistes ?

Plusieurs textes du géographe et libertaire Élisée Reclus sur l’anarchie regroupés dans cet ouvrage.

L’Anarchie

Suivi de L’Anarchiste et Pourquoi sommes-nous anarchistes ?

Élisée Reclus

Éditions Nada

mars 2021

80 pages

8 €

La Commune de Paris, Mémoires, horizons

Le n° 16 des Cahiers Les Utopiques, édités par Solidaires, sera consacré aux 150 ans de la Commune. Avec un CD de chansons de la Commune.

La Commune de Paris, mémoires, réflexions.

Les utopiques Cahier de réflexion n° 16

Solidaires, Éditions Syllepse.

Parution mars 2021

140 pages

12 €

Dictionnaire de la Commune

La réédition bienvenue du Dictionnaire de la Commune de Bernard Noël, paru initialement aux éditions Hazan en 1971, pour le centenaire de la Commune.

Dictionnaire de la Commune

Bernard Noël

Éditions Lamourier

Parution mars 2021

800 pages

prix non communiqué

Et aussi

En mars

Passage en poche de l’important livre de Edith Thomas, Les Pétroleuses (Gallimard/Folio Histoire, 2021)

Et une autre anthologie collective : La Commune des écrivains. Paris, 1871 : vivre et écrire l’insurrection (Gallimard/Folio classique)

Réédition d’un roman historique de Jean Cassou, sur la Commune, paru initialement en 1936. Les Massacres de Paris. (Gallimard/ Folio ou l’Imaginaire, 2021)

En avril

Reprise en poche d’un ouvrage de Jean-Pierre Azéma et Michel Winock, Les Communards (Perrin, coll. Tempus).

En mai

Un roman historique de Laurent Seksik, Les amants de la Commune. (Flammarion)

à suivre…